Свыше 18 тыс человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье

В эти выходные прошли очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина. Как сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области, за два дня концерты посетили более 18 тысяч человек. Концерт в Сергиевом Посаде посетили 2,5 тыс. человек, в Талдоме — 3 тыс., в Дубне — 5 тыс., в Истре — 2 тыс., в Солнечногорске — 6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финалистами отборочного этапа стали: школа танцев Grand Pas (группа № 7), Софья Перевозчикова (Сергиево-Посадский г. о.), коллектив уличного танца «Алмаз» (Талдомский г. о.), танцевальная команда PAN.DANCE (Дмитровский г. о.), хореографический коллектив «Выкрутасы», младшая группа (г. о. Дубна), танцевальный коллектив «Кризис Жанра» (г.о. Истра), Майя Савельева (студия хореографии Sky Dance, команда SKEEM SNAD), студия танца «О!» (г. о. Клин), Варвара Волкова (творческий коллектив «Акцент»), танцевальный коллектив MINI TORПЕДЫ (г. о. Солнечногорск). В составе жюри хореографы Егор Дружинин, Леша Карпенко и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.

На сцене традиционно выступили популярные танцоры, победители и участники телевизионных проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Анастасия Чередникова, Виталий Савченко, Софа, Виталий Клименко, Вишня, Влад Ким, Герман Рамазанов и другие.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Информационные партнеры — социальная сеть Yappy, федеральный портал о танцах Dance.ru, арт-кластер «Таврида».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.