Суд вернул квартиру в Хамовниках певице Ларисе Долиной

Хамовнический районный суд Москвы вернул квартиру в Хамовниках певице Ларисе Долиной. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил исковые требования певицы Долиной к Полине Лурье. В рамках них оспаривалась сделка по отчуждению квартиры.

Право собственности Лурье на квартиру прекращено. Оно признано за Долиной.

Суд не стал удовлетворять встречные требования Лурье о выселении Долиной.

Ранее оказалось, что Долина была «психически неустойчивой» во время продажи квартиры в центре Москвы за 112 млн рублей. Ее купила Лурье. Мошенники реализовали имущество певицы в центре Москвы летом 2024 года.