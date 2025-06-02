Ступинцы ярко и весело отметили День защиты детей

Праздничная программа «Билетик в лето», посвященная Дню защиты детей, прошла в ступинском парке культуры и отдыха имени Николая Островского 1 июня. Мероприятие посетило более 6000 тысяч жителей и гостей городского округа Ступино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На концерте «Музыкальное путешествие», дарившем праздничное настроение гостям парка, выступили воспитанники детских творческих коллективов муниципалитета и эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд» Ступинской филармонии.

«Ребята много готовились, стараются всё сделать правильно, красиво. Молодцы, мне бы смелости выйти на сцену не хватило. Выходной день, хорошая погода — приятно посмотреть выступления юных талантов», — сказала Анна Казанцева.

В первый день лета гости праздника могли покататься на аттракционах, принять участие в познавательных и спортивных мастер-классах, стать участниками беспроигрышной лотереи, полюбоваться показательными выступлениями спортсменов и постановкой от театрального коллектива «Рампа», выставкой художественных работ, посетить тематические станции и занятие «Урок чистой воды», а также сфотографироваться со сказочными персонажами и многое другое.

«Очень понравилось, как выступили чирлидерши. Яркие, задорные и ловкие девчонки. Сестра ходит на танцы, но задумывается сменить их на чирлидинг. Думаю, такие динамичные занятия ей точно подойдут», — поделилась Ирина Кузьмина.

На территории скейт-парка прошли зрелищные соревнования по велоспорту, трюковому самокату и стрит. Соревнования традиционно привлекают множество спортсменов и любителей этих видов спорта.

«Спасибо организаторам за движ. Соревнования добавили драйва празднику. Трюковой самокат и стрит популярны у ступинской молодежи», — отметили гости скейт-парка.

Одним из самых приятных моментов праздника стало угощение мороженым. По инициативе губернатора и главы округа, три тысячи порций лакомства раздали детям в парке.

Кульминацией праздника стала пенная вечеринка «Мыльное приключение» под диджейские треки.

На территории парка работали праздничная торговля и территория фудкорта, где желающие могли приобрести памятные сувениры, перекусить и отдохнуть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.