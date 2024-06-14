Студенты МГИМО представят документалку «Бессмертный Сталинград» в Москве

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Студенты МГИМО представят документальный фильм «Бессмертный Сталинград» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Показ состоится 22 июня в 18:00, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Мероприятие посетят ведущие представители политической, культурной и общественной сфер, власти и жители Волгограда, волонтеры, школьники.

Активисты работали над картиной в рамках патриотического проекта Студенческого союза «От сердца к сердцу». Съемки проходили в городе-герое Волгограде.

Лента расскажет о ратных подвигах бойцов, начале коренного перелома, судьбах детей Сталинграда, и людях, которые продолжают защищать Родину в наши дни.

Этой весной фильм «Бессмертный Сталинград» увидели участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Кинопроект высоко оценили глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, директор официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава ДНР Денис Пушилин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.