Студенты МГИМО представят документалку «Бессмертный Сталинград» в Москве
Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Студенты МГИМО представят документальный фильм «Бессмертный Сталинград» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Показ состоится 22 июня в 18:00, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Мероприятие посетят ведущие представители политической, культурной и общественной сфер, власти и жители Волгограда, волонтеры, школьники.
Активисты работали над картиной в рамках патриотического проекта Студенческого союза «От сердца к сердцу». Съемки проходили в городе-герое Волгограде.
Лента расскажет о ратных подвигах бойцов, начале коренного перелома, судьбах детей Сталинграда, и людях, которые продолжают защищать Родину в наши дни.
Этой весной фильм «Бессмертный Сталинград» увидели участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Кинопроект высоко оценили глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, директор официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава ДНР Денис Пушилин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.