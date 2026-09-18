Стас Пьеха приехал проститься с основателем «Поющих гитар»

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В Петербурге 18 сентября проходит прощание с основателем ансамбля «Поющие гитары» Евгением Броневицким. На церемонию приехали Стас Пьеха и Илона Броневицкая, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Траурная церемония проходит в Центре ритуальных услуг на Партизанской, 8. С основателем вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» простились его внучатый племянник Стас Пьеха и племянница Илона Броневицкая — певица, актриса и ведущая.

Евгений Броневицкий был бас-гитаристом и вокалистом. Он умер 14 сентября на 82-м году жизни, за несколько недель до 60-летия «Поющих гитар». Броневицкий оставался последним из живых музыкантов, стоявших у истоков коллектива.

Предположительной причиной смерти стала пневмония. Брат Броневицкого был мужем Эдиты Пьехи, поэтому музыкант приходился Стасу Пьехе двоюродным дедушкой. На 17 ноября во Дворце искусств Ленинградской области запланировали юбилейный концерт ансамбля.

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