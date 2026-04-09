Стамбульская полиция задержала популярнейшего турецкого актера

сегодня в 19:43

Популярного турецкого актера Бурака Дениза, который играл в огромном количестве известных сериалов страны, задержали полицейские в Стамбуле. Операцию провели в рамках антинаркотической операции правоохранителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk TV.

Суммарно силовики провели задержание 11 человек из 14, против которых прокуратура вынесла заключение о задержании. Среди них музыкант Эндер Эроглу.

Наиболее популярный проект Дениза — «Королева ночи».

7 апреля турецкие силовики провели задержание девяти звезд. Среди них были артист Ибрагим Челиккол, музыканты Мелек Моссо, Бенгю и Симге Сагын. Звезд подозревают в употреблении, распространении и хранении запрещенных веществ.

В Турции силовики в последние несколько месяцев периодически организовывают масштабные антинаркотические операции. Были задержаны десятки известных людей, среди которых актеры, блогеры и тележурналисты.

В феврале суд Стамбула арестовал пятизвездочный отель на берегу Босфора. Местные силовики были уверены, что там организовывались вечеринки для элиты с наркотическими веществами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.