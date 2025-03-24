Стало известно какие книги читают российские предприниматели
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Ранее на фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировала возврат интереса читателей к теме.
Рост продаж деловой литературы по итогам 2024 года составил +10% (в сравнении с 2023 годом). Положительная динамика продаж сохраняется.
Больше всего предпринимателей интересует построение бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работа с текстами.
В топ-10 продаж 2024 года вошли два российских автора: Максим Ильяхов и Максим Батырев. В топ-50 продаж за 2024 года бизнес-книг вошли 15 отечественных авторов.
В топ-10 продаж 2024 года вошли сразу две книги Нассима Талеба. Спрос на книги этого автора в сети «Читай-город» растет: +27% год к году (2024 к 2023).
Топ-10 книг по бизнесу в 2024 году:
- Максим Ильяхов. Пиши сокращай 2025. Как создавать сильный текст
- Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости
- Максим Батырев. 45 татуировок менеджера
- Максим Батырев. 45 татуировок продавана
- Максим Батырев. Сложные подчиненные. Практика российских руководителей
- Ричард Кох. Принцип 80/20 Бизнес-классика
- Роб Фицпатрик. Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?
- Элияху Голдратт. Цель. Процесс непрерывного улучшения
- Патрик Ленсиони. Пять пороков команды
- Нассим Талеб. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни
Топ-3 авторов бизнес-литературы по количеству проданных книг (март 2024 — март 2025 года):
- Ицхак Адизес — книги Адизеса стали настольными для менеджеров, стремящихся повысить эффективность работы
- Максим Батырев — гуру продаж, покоривший читателей своими книгами «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана»
- Нассим Талеб — трейдер и риск-менеджер, автор бестселлеров «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью»
Топ-3 книг по бизнесу в феврале–марте 2025 году:
- Максим Ильяхов. Большая книга о соцсетях, для предпринимателей (новинка)
- Максим Ильяхов. Пиши сокращай 2025. Как создавать сильный текст
- Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости