Стало известно какие книги читают российские предприниматели

Ранее на фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировала возврат интереса читателей к теме.

Рост продаж деловой литературы по итогам 2024 года составил +10% (в сравнении с 2023 годом). Положительная динамика продаж сохраняется.

Больше всего предпринимателей интересует построение бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работа с текстами.

В топ-10 продаж 2024 года вошли два российских автора: Максим Ильяхов и Максим Батырев. В топ-50 продаж за 2024 года бизнес-книг вошли 15 отечественных авторов.

В топ-10 продаж 2024 года вошли сразу две книги Нассима Талеба. Спрос на книги этого автора в сети «Читай-город» растет: +27% год к году (2024 к 2023).

Топ-10 книг по бизнесу в 2024 году:

Максим Ильяхов. Пиши сокращай 2025. Как создавать сильный текст Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости Максим Батырев. 45 татуировок менеджера Максим Батырев. 45 татуировок продавана Максим Батырев. Сложные подчиненные. Практика российских руководителей Ричард Кох. Принцип 80/20 Бизнес-классика Роб Фицпатрик. Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут? Элияху Голдратт. Цель. Процесс непрерывного улучшения Патрик Ленсиони. Пять пороков команды Нассим Талеб. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни

Топ-3 авторов бизнес-литературы по количеству проданных книг (март 2024 — март 2025 года):

Ицхак Адизес — книги Адизеса стали настольными для менеджеров, стремящихся повысить эффективность работы Максим Батырев — гуру продаж, покоривший читателей своими книгами «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана» Нассим Талеб — трейдер и риск-менеджер, автор бестселлеров «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью»

Топ-3 книг по бизнесу в феврале–марте 2025 году: