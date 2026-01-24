Стала известна дата премьеры сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи

Премьера сериала британского режиссера Гая Ричи «Молодой Шерлок» состоится 4 марта текущего года, сообщает NEWS.ru со ссылкой на аккаунт студии Amazon MGM Studios сделала в соцсети Х.

В центре сюжета восьмисерийного проекта — жизнь молодого детектива в Оксфордском университете, еще до того, как он стал всемирно известен. Первый сезон будет полностью посвящен раскрытию загадочного убийства.

Сценаристом выступил Мэттью Паркхилл, известный по работе над сериалом «Тайная власть». В главной роли снялся Хиро Файнс-Тиффин, а компанию ему составили Колин Ферт, Джозеф Файнс, Макс Айронс и Цэн Цзинэ.

