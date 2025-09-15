Соседов жестко раскритиковал клипы Седоковой и Семенович, созданные с помощью ИИ

Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими резкими, но вдумчивыми оценками, выразил серьезное недовольство тем, что современные российские артисты все чаще прибегают к возможностям искусственного интеллекта при создании новых музыкальных композиций и клипов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Певица Анна Седокова представила новый клип под названием «Ветер перемен», целиком сгенерированный нейросетью. Другая известная артистка Анна Семенович также недавно опубликовала тизер на видео к песне «Целовались мы», созданный с использованием искусственного интеллекта.

«Это только кажется модным новым веянием, но на самом деле это моральное упрощение искусства, которое подменяет реальный талант и способности знаменитости на разработанный цифровыми алгоритмами неживой объект. Естественно, благодаря компьютеру ту же Седокову можно сделать в сто раз красивее и талантливее. Но дело не в том, что это обман зрителя. Ужас в том, что это становится тенденцией, причем скажу я вам, весьма нездоровой», — прокомментировал Соседов.

По мнению критика, отказ артистов от полноценного участия в процессе создания клипов и от живых выступлений может привести к катастрофическим последствиям для музыкальной индустрии.

«Мы потеряем то самое главное, что ценит зритель — живые концерты, возможность увидеть своего кумира, возможность понять, где он настоящий, а где его заменяет нейросеть. И это кромешный ужас, скажу я вам. Такое будущее пугает и очень сильно настораживает», — отметил он.

Соседов выразил надежду на то, что подобное баловство со стороны звезд ограничится лишь единичными роликами и не превратится в новую тенденцию, которая полностью и повсеместно заменит собой личности артистов и их уникальность.