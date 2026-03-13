Слава нецензурно обратилась к Лепсу из-за закрытия его бара в 5 утра

Певица Слава (Анастасия Сланевская) выразила недовольство певцу Григорию Лепсу в связи с ранним закрытием его караоке‑бара. Соответствующее обращение артистка опубликовала в личном блоге, сообщает Super.ru .

Исполнительница возмутилась тем, что заведение прекращает работу в 5 утра. В своем обращении она использовала нецензурную лексику.

«Короче, Григорий, короче, произошла какая‑то не очень ситуация — или вроде не ситуация (нецензурная лексика — ред.) в твоем просто (нецензурная лексика — ред.) заведении. У вас закрытие в 5 утра, в 5 утра (нецензурная лексика — ред.) петухи начинают петь. Мне куда ехать, где петухи поют? Девочкам не хватило, мне конкретно тоже», — заявила Слава.

Также певица решила нацарапать на вывеске заведения символическую метку — «недовольную звезду „Мишлен“».

