Широкая Масленица прошла в Серпухове

Жители Серпухова проводили зиму и встретили весну с песнями, плясками и, конечно же, блинами, сообщили в пресс-службе округа.

В парках Пущино и Протвино проводы зимы прошли особенно ярко и интересно.

Там развернулись ярмарки с угощениями, сувенирами и народными промыслами. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх и конкурсах.

Сельские дома культуры подготовили для жителей насыщенные программы с выступлениями местных творческих коллективов, мастер-классами и традиционными забавами.

В музее Серпухова прошли тематические мероприятия, посвященные истории и традициям празднования Масленицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.