Шатурский краеведческий музей открыл двери для посетителей в вечернее время

«Нынешняя акция проходит под девизом „В единстве культур — сила народа“. Каждый желающий имеет возможность бесплатно прийти в наш музей. Для посетителей организовали не только экскурсии, но и мастер-класс по изготовлению брошки, а также пригласили в гости местную фолк-группу», — рассказала экскурсовод Екатерина Евдокимова.



Познакомиться поближе с историей родного края, посмотреть постоянные и временные экспозиции смогла семья Саморуковых. По их словам, в музее они были давно, но раз представился такой шанс, решили его не упускать. Сын Розы и Александра — маленький Иван — не только с увлечением изготовил брошь-пуговку, но и с любопытством рассматривал витрины, где размещены предметы, посвященные теме СВО. Здесь были и экипировка, и вражеские дроны-разведчики, которые были добыты российскими солдатами в боях.



Творческая камерная атмосфера царила в одном из выставочных залов. Очень много народу пришли послушать песни в исполнении популярной шатурской группы «Кладовая Солнца». Для непрофессиональных музыкантов это был первый опыт выступления на такой площадке. Свои концерты исполнители фолк-рок-группы ранее уже давали в городском парке и библиотеке. Ребята охотно общались со зрителями, отвечали на их вопросы.



«Вечерний поход в музей удался. Посещаю его регулярно. Люблю знакомиться с работами разных художников, которые выставляются в Шатурском краеведческом музее. Интересно смотреть и постоянные экспозиции, которые рассказывают о быте, культуре, традициях нашего края. Но особенно хотелось послушать ребят из „Кладовой Солнца“, поскольку много о них слышала, но послушать вживую не удавалось», — поделилась жительница округа Анна Юдина.



Культурный вечер получился у тех, кто отправился в музей вечером в праздничный выходной день. Люди насладились творчеством, изготовили милую вещицу своими руками и освежили знания о Шатуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября.

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.