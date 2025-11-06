Сестра Регины Тодоренко продает голые фотографии, чтобы заработать на Украине

Проживающая на Украине двоюродная сестра телеведущей Регины Тодоренко начала продавать свои голые фотографии. Она зарабатывает около 700-900 долларов за 10 снимков, сообщает SHOT .

После начала СВО Анна Ковляшенко разорвала отношения с сестрой. Она удалила из соцсетей все фотографии с Тодоренко, а также перестала говорить на русском языке. Все свои посты она выкладывает на украинском.

Сейчас девушка живет в Одессе. Она принимает участие в голых фотосессиях, после чего продает фотографии. В этих целях она даже наняла агента. За 10 снимков Анна получает от 700 до 900 долларов.

Сама девушка утверждает, что продает фотографии не с целью получить прибыль, а ради того, чтобы «справиться с нервозностью». Ковляшенко несколько лет назад рассталась с молодым человеком, после чего у нее возникли проблемы с алкогольной зависимостью.

Сама Регина Тодоренко после рождения третьего ребенка уже вернулась к работе, она активно принимает участие в светских мероприятиях. Ранее телеведущая заявила, что не против сделать пластику половых губ.

