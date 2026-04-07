Серябкина заявила, что с Киркоровым работать легче, чем с Кридом

Певица Ольга Серябкина призналась, что работать с Филиппом Киркоровым ей было проще, чем с Егором Кридом, сообщает kp.ru .

SERYABKINA сравнила работу со звездными коллегами и рассказала, с кем сотрудничество оказалось комфортнее.

«С Филиппом Киркоровым легче работать, чем с Егором Кридом, если быть честной. Вообще, мне кажется, чем больше и масштабнее мастер, тем он легче в работе. У меня потрясающий, невероятный опыт работы с Филиппом», — рассказала певица.

Совместная работа с Киркоровым началась с песни «Париж-Москва». Изначально трек задумывался под названием «Петербург-Москва», однако после романтической поездки артистки с мужем в Париж на годовщину свадьбы концепция изменилась.

Серябкина отметила, что общение с Киркоровым было теплым и легким, а сам опыт сотрудничества она считает ценным.

Ранее после выхода клипа «Если ты меня не любишь» между Серябкиной и Кридом произошел конфликт. Певица намекала, что причиной мог стать ее отказ от близости.

