Сергунина: шесть съемочных площадок создали в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» создали шесть новых натурных съемочных площадок. Их делали для конкретных сериалов и фильмов, но затем они стали использоваться и иными съемочными группами, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

Суммарная площадь шести новых площадок составляет 70 тыс. «квадратов». В локациях имеются улицы одного из городов Дальнего Востока, палаты князей из Средневековья, дом Деда Мороза, а также иные интерьеры, отметила Сергунина.

«Первые снятые здесь киноленты зрители увидят уже в этом году», — сказала заммэра.

1 мая пройдет премьера проекта, который снимался на основе повести Бориса Васильева «В списках не значился». Для проекта сделали площадку «Брестская крепость».

Во время работы использовались архивные чертежи, а также фотографии. Благодаря им получилось воссоздать костел Святого Казимира, который был разрушен в Бресте в начале Второй мировой войны, Тереспольские ворота, а также строения казарм и иные объекты.

Другая новая локация — «Палаты князя Андрея». Она позволяет показать старую архитектуру XII века с колоннами и храмами.

На этой площадке снимали сериал под названием «Князь Андрей». В нем рассказывается о том, как жил сын Юрия Долгорукого. В проекте поучаствовали Сергей Безруков, Александр Устюгов, Александр Голубев, Аглая Шиловская и Алексей Балуев.

Иную историческую драму снимали про события в Донецке в 1924 году — она называется «Порода». Ее срежиссировал Сергей Жигунов. В проекте рассказывается о столетней истории Донбасса через историю обычной семьи шахтеров.

Новая площадка называется «Юзовка». Такое наименование раньше было у Донецка. На площадке рядом с дореволюционными строениями находятся деревенские дома с грядками и лифтами угольных шахт. Также во время съемок использовали площадки «Москва 1940-х» и «Линия обороны».

Декораторы сериала, снятого про географа Владимира Арсеньева, смогли успешно реконструировать важные места Владивостока времен конца XIX-начала XX века. Часть сцен были отсняты в лесополосе и рядом с рекой, которая находится у кинопарка.

К концу 2025 года на больших экранах появится комедия «Разыскивается Дед Мороз». В ней играют Роман Курцын, Роман Мадянов, Елизавета Арзамасова и Владимир Сычев. Некоторые кадры снимаются в доме зимнего волшебника, в том числе гостиной, комнате подарков и кабинете. В таких интерьерах команды смогут снимать и иные фильмы, сериалы, связанные с Новым годом.

Для фильма «Буратино» были возведены ряд улиц, похожих на провинциальный европейский город. На территории есть соответствующие дома, а также площадь, фонтан, школа, кукольный театр Карабаса-Барабаса. Чтобы сделать картинку более реалистичной, используется натуральный камень на мостовых. Также по особой формуле сделали черепицу.

Сказку покажут на больших экранах в начале 2026 года. Музыку писал композитор Алексей Рыбников — автор мелодии к советскому фильму «Приключения Буратино».

О кинопарке

В кинопарке действуют 24 съемочных площадки. Среди них есть «Соборная площадь Москвы», «Аэропорт Юрово» и «Витебский вокзал». Модернизируемая инфраструктура множество раз получала позитивные отзывы со стороны иностранных и российских специалистов.

Так, в начале весны 2025 года в «Москино» приезжала делегация специалистов киноиндустрии из семи государств — Индии, КНР, Белоруссии, Кубы, ЮАР, Бразилии и Индонезии. Посетители подчеркнули, что декорации качественные.

Актер и продюсер Арфи Ламба отметил, что они весьма универсальные, масштабные, фундаментальные. Декорации можно использовать много лет, в то время как в Индии их ломают сразу после съемок из-за низкого качества.

Индийский оператор и режиссер Джатла Сиддартха назвал декорации масштабными проектами. Они похожи на реальные общественные места, что сильно помогает производителям фильмов. Получить разрешение на ведение съемок в общественных местах проблематично, а на площадке они воссозданы почти полностью. Снимать можно без ограничений. Аналогичное касается и улиц XVIII-XIX веков.

Президент Бразильской ассоциации кинематографистов Фернанда Танака отметила, что декорации детализированные, при этом, сохраняется бережное отношение к производителям кино. Локации расположены удобно, обустроен отель для съемочной группы. Это позволяет повысить производительность, а также улучшить качество работы.

Кинопарк «Москино» входит в Московский кинокластер. Это многофункциональная экосистема, объединяющая ряд инфраструктурных площадок, а также цифровую платформу. Они дополняют друг друга, предоставив профессионалам технологичные павильоны, оборудование, реквизит, костюмы для выполнения задач.

Москва уделяет огромное внимание развитию отрасли в виде проекта мэра «Москва — город кино». В 2024 году в кинокластере сняли около 120 проектов — это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.