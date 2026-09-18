Сергей Безруков рассказал о работе со студентами-зумерами

Актер рассказал, что современные студенты быстро распознают фальшь и привыкли проверять любую информацию. По его словам, прежний подход, основанный на безусловном авторитете педагога, для них работает хуже.

«Сегодняшние студенты моментально распознают фальшь и гораздо меньше верят авторитету просто так: они все подвергают сомнению и проверке. Фраза „делай, потому что я сказал, а потом поймешь, зачем тебе это надо“ была справедлива для моего поколения, а сейчас работает плохо», — отметил Безруков.

Он пояснил, что зумеры быстро переключают внимание, тогда как театр требует месяцев репетиций, повторения и терпения. Его задача — соединить их скорость и иронию с профессиональной выносливостью.

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