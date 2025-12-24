Секс-символ или изменщик: правда о звезде «Великолепного века» Бураке Озчивите

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит, которому сегодня исполняется 41 год, всего за несколько лет стал самым популярным артистом в Турции. Имя актера известно далеко за пределами республики, однако на родине все же находят, за что его упрекнуть, сообщает «СтарХит».

Бурак Озчивит очень хорошо знаком с оборотной стороны славы. Актер то и дело оказывался замешанным в громких скандалах. Озчивита неоднократно обвиняли в изменах и агрессивном поведении, однако его позиции на турецкой сцене остаются крепки.

В 2006 году будущая звезда начал посещать различные кастинги, чтобы покорить турецкое телевидение. Бурак начал свою карьеру с небольших ролей, однако продюсеры быстро оценили его талант и привлекательную внешность.

«Не все зависит от таланта. Большую роль играет случай. Я верю в то, что он, хотя бы раз в жизни, дается всем, и нельзя его упустить. Мне выпал такой шанс, и я им воспользовался», — делился однажды Озчивит.

В конце 2000-х он сыграл в сериалах «Муж по принуждению», «Семейный дом» и «Маленькие тайны». Все проекты получили отличные отзывы от критиков, но не удостаивались огромной зрительской любви. В 2011 году Озчивита прославил сериал «Великолепный век». При этом всемирная известность пришла к Бураку после главной роли в экранизации культового произведения «Королек — птичка певчая».

После выхода «Черной любви» о Бураке стали мечтать все поклонницы турецких сериалов из-за образа идеального мужчины. Гонорары и личную жизнь Озчивита начали активно обсуждать в СМИ.

На съемках сериала «Королек — птичка певчая» Бурак познакомился с будущей женой Фахрие Эвджен. Однако роман актеров начался лишь спустя пару лет, когда они встретились на съемках мелодрамы «Любовь похожа на тебя». При этом в тот момент у Бурака была другая невеста, однако отношения с Джейлан Чаппой закончились, когда на горизонте появилась Фахрие.

В 2017 году влюбленные решили пожениться. О рекламных контрактах с самой красивой звездной парой Турции мечтали все бренды, а фотографии с их свадьбы разлетелись как горячие пирожки.

Ради семьи Фахрие на несколько лет приостановила свою карьеру. В 2019 году у них родился сын Каран, все внимание Фахрие было сосредоточено на его воспитании. В 2023-м Фахрие подарила мужу второго сына Керема. Для поклонников пара выглядела идеально, но в обществе ходили слухи об изменах Озчивита.

В разные годы Бураку приписывали романы с моделями, актрисами и даже с российской звездой Викторией Боней, но все слухи не имели никакого подтверждения. Помимо измен, Бурака обвиняли в заносчивом поведении и звездной болезни.

