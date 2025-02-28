Счета лидера группы «Порнофильмы» Котлярова* заблокированы из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* в связи с задолженностью в размере 30 тысяч рублей, сообщает Постньюс.
Межрайонная инспекция ФНС №12 по Московской области заблокировала счета музыканта 27 февраля в связи с непогашенной задолженностью в 30 тысяч рублей.
Это может быть связано с неуплатой административного штрафа, который связан со статусом Котлярова как иноагента.
Кроме того, в 2024 году фронтмен «Порнофильмов» был дважды оштрафован судом на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Музыкант, выступающий в поддержку Украины, был включен в перечень иноагентов РФ осенью 2023 года.
*Признан иностранным агентом в РФ.