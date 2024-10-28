Сати Казанова отказалась от концертов после рождения дочери до 2025 года

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова сообщила поклонникам, что не выйдет на сцену и не будет выступать на корпоративах в связи с рождением долгожданной дочери до апреля 2025 года, пишет SHOT .

При этом полностью в материнство 42-летняя певица не планирует погружаться. До весны следующего года она планирует зарабатывать онлайн на духовных практиках, направленных на улучшение кармы, и на раскрытии женственности.

В последнее время основательница и вокалистка проекта SATI ETHNICA на корпоративах зарабатывала по 2,5 млн рублей. Во время декрета она планирует зарабатывать на духовных практиках.

За месячную подписку участник должен заплатить Казановой 7490 рублей, за три месяца — 20 тысяч 990 рублей. Если человек захочет четыре месяца подряд вместе с певицей делать духовные практики, ему придется заплатить 24 тысячи 990 рублей.

В клубе Казановой также есть VIP-тариф на 30 мест, но стоимость билета не уточняется. Исполнительница обещает, что через древние духовные практики девушки смогут найти себе мужчину мечты и раскрыть собственную сексуальность.