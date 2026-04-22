Роза Сябитова рассказала о сделанных пластических операциях

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что в прошлом делала пластические операции, чтобы дольше сохранять молодость. Сейчас она поддерживает внешность только уходовой косметикой, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сябитова призналась, что несколько лет назад прибегала к пластическим операциям. По ее словам, это было связано с публичной профессией и желанием дольше оставаться молодой.

«Это было уже давно. Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я все-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — сказала звезда.

Телеведущая не стала уточнять, сколько именно операций перенесла.

«Сейчас я ничего, кроме кремов, сывороток и лосьонов, не использую, как могу поддерживаю свою внешность», — добавила она.

Сябитова подчеркнула, что на данный момент ограничивается уходовой косметикой и не планирует новых вмешательств.

