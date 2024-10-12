Родители невестки Наташи Королевой не приехали на свадьбу дочери из-за бедности

Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, летом 2024 года женили единственного сына Архипа на стриптизерше Мелиссе Волынкиной, родители которой отсутствовали на свадьбе из-за бедности, пишет kp.ru .

Родители девушки не смогли приехать на свадьбу. Состоявшееся торжество они обсудили на программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия». По словам отца Мелиссы, он пропустил главное событие в жизни дочери из-за здоровья и работы, а мать озвучила иную версию — у семьи просто не было средств, чтобы приехать в Санкт-Петербург.

Судя по всему, Мелисса Волынкина не дала денег родителям, чтобы те приехали на ее свадьбу. Мать и отец стриптизерши общаются с певицей Наташей Королевой и Тарзаном по телефону, а Архипа видели лично, когда тот приезжал в гости.

«Они (Мелисса и Архип — ред.) приезжали к нам. Встречали нормально. Архип — пацан. Наташа Королева с Тарзаном не приезжали. С ними по телефону контактируем», — отметила мама Мелиссы.