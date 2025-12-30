Режиссер рассказал о новом фильме «Буратино»

Создатель и режиссер нового фильма «Буратино» Игорь Волошин заявил, что при работе он стремился к сбалансированному подходу, базирующемуся на «нравственном законе внутри нас», как у Льва Толстого, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Когда мы беремся за такие мощные вещи, как „Пиноккио“, „Золотой ключик, или приключения Буратино“, мы встречаемся с создателями произведения. Нужно соответствовать уровню автора первоисточника. И обращать внимание внутрь себя, из чего состоишь ты: сколько в тебе тьмы, сколько света, а, может, просто пустоты. Нужно быть честным со зрителем, которому необходима правда», — сказал Волошин.

По его словам, чтобы зритель поверил в сказку, рассказывать ее надо так, чтобы она меняла существование слушателя и зрителя: это иное метафизическое измерение, где все происходит по своим законам.

Игорь Волошин известен благодаря фильмам «Волшебник Изумрудного города», «Коса», «Подвал» и другим. «Буратино» выйдет на большие экраны уже 1 января.

