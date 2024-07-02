Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия»
В столице по распоряжению главы государства Владимира Путина будет создан национальный центр «Россия». Президент подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Царьград».
Городским властям поручено в течение трех месяцев найти земельный участок для строительства центра.
Центр будет создан для сохранения наследия одноименной выставки-форума, которая завершается на ВДНХ.
Выставка «Россия» проводится на ВДНХ по 8 июля. На ней представлены достижения страны в разных отраслях. У каждого региона РФ создан свой стенд. В рамках мероприятия организованы деловые, образовательные, развлекательные события.