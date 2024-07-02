Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия»

сегодня в 08:59

В столице по распоряжению главы государства Владимира Путина будет создан национальный центр «Россия». Президент подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Царьград» .

Городским властям поручено в течение трех месяцев найти земельный участок для строительства центра.

Центр будет создан для сохранения наследия одноименной выставки-форума, которая завершается на ВДНХ.

Выставка «Россия» проводится на ВДНХ по 8 июля. На ней представлены достижения страны в разных отраслях. У каждого региона РФ создан свой стенд. В рамках мероприятия организованы деловые, образовательные, развлекательные события.