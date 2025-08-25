Пространство для творчества: Тилль Линдеманн снимает новый клип в психушке

Тилль Линдеманн снимает новый клип в психиатрической больнице
Культура
Tilly antoine. Собственная работа

Фото - © Tilly antoine. Собственная работа/Wikipedia.org

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип. Съемки ведутся в клинической психиатрической больнице в Кишиневе, сообщает РИА Новости.

Как отметила пресс-служба больницы, такое мероприятие стало новым опытом. В психиатрической больнице уточнили, что могут считать медучреждение «открытым пространством для культуры и творчества».

Съемки проходят не только в психбольнице, но и на улицах Кишинева. Этот проект реализуется вместе с местным режиссером Романом Бурлакой.

Ранее суд в РФ постановил, что Линдеманн должен выплатить 67 млн рублей за отмененный концерт в Твери, который планировали провести в августе 2021 года.