Пространство для творчества: Тилль Линдеманн снимает новый клип в психушке

Как отметила пресс-служба больницы, такое мероприятие стало новым опытом. В психиатрической больнице уточнили, что могут считать медучреждение «открытым пространством для культуры и творчества».

Съемки проходят не только в психбольнице, но и на улицах Кишинева. Этот проект реализуется вместе с местным режиссером Романом Бурлакой.

Ранее суд в РФ постановил, что Линдеманн должен выплатить 67 млн рублей за отмененный концерт в Твери, который планировали провести в августе 2021 года.