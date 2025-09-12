Прокуратура не планирует обжаловать меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой
Прокуратура не против меры пресечения, назначенной актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Домодедовский суд избрал для актрисы запрет определенных действий на 2 месяца. При этом следствие просило отправить ее под домашний арест, но получило отказ.
Прокуратура не будет обжаловать избранную меру пресечения.
Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по прилете из Израиля. У девушки нашли вейп с маслом на основе запрещенного препарата массой 0,38 грамма.
Девушку обвиняют в контрабанде наркотиков. Ранее юрист Дмитрий Костин предположил, что Тарасова может получить по этой статье условный срок.