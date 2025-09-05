Следователи требуют отправить Тарасову под домашний арест

Следователи просят суд избрать Аглае Тарасовой, у которой нашли наркотики, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Mash .

Правоохранители везут актрису в Домодедовский суд. Тот вынесет решение по ее делу.

Ранее арест актрисы был отложен, так как проходила экспертиза вейпа.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Тель-Авива. У нее нашли вейп, внутри которого содержалось 0,4 грамма масла каннабиса, что считается значительным размером.

В Израиле вещество легализовано уже несколько лет, в России оно считается запрещенным. Звезду могут посадить в тюрьму на срок от трех до семи лет.