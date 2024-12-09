Продюсер ответил, почему мало снимают кино в регионах России

В последние годы наблюдается рост числа фильмов, снимаемых в разных регионах России, что приносит выгоду как местным властям, так и кинопроизводителям. Однако Вадим Олейник, директор продюсерского центра «КлеваФильм», отметил, что традиционно кинопроизводство сосредотачивалось в Москве, поскольку перевозка оборудования и команды из столицы требует значительных затрат, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы все смотрим, особенно в последнее время, наше кино. И уже все выучили Москву по кадрам. Какой вокзал ни возьмешь — московский, как ни улица — то обязательно московская, небоскребы московские и прочее», — отметил эксперт.

Кинокомиссии, созданные в различных регионах, играют важную роль в упрощении организационных и финансовых вопросов, предлагая систему рибейтов, которая позволяет вернуть часть расходов на съемки.

Олейник подчеркнул, что правительство поддерживает развитие кинокомиссий, способствуя более низким расходам на съемочный процесс, чем в Москве. Большая часть бюджета фильма остается в регионе, что выгодно местным экономическим интересам.

Хотя регионы не смогут сравниться с Москвой по уровню кинопроизводства, у них есть все шансы привлечь внимание и создавать качественные фильмы, в которых местные жители увидят знакомые места и картинки, что делает процесс съемок интереснее и доступнее.