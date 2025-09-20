Продюсер Матвиенко рассказал, чем российское Интервидение лучше Евровидения

Продюсер Игорь Матвиенко в кулуарах Интервидения-2025, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, чем российский проект отличается от Евровидения. По его словам, там будут песни, слушая которые, станет абсолютно понятно, о чем поют, передает корреспондент РИАМО.

Матвиенко вспомнил, как он, будучи студентом, слушал английскую, британскую музыку. Ни слова не было понятно. Тем не менее, если песня была хорошо сделана, то она «проникала» в самое сердце.

Продюсер рассказал про критерии оценки исполнителей. Жюри от каждой страны могут давать свободные оценки. Были предложения оценивать интонацию исполнения, фальшивит или нет, композицию. Однако решили каждому дать возможность на свое усмотрение выставить оценку.

Матвиенко рассказал, что ему нравится этно-музыка, фонк. Манера пения, культура, ноты во всех народностях удивительно похожи. Эта открытая манера пения, не эстрадная, во многих странах СНГ.

У продюсера спросили, почему Интервидение отказалось от зрительского голосования.

«Честно говоря, не знаю. Может быть, из-за технических проблем, может из-за того, что очень много накладывается с Евровидения… То есть, соседское голосование. У одних стран не очень много соседей, не очень больших, и они проигрывают», — сказал Матвиенко.

Продюсер не исключает, что в будущем, когда конкурс наберет обороты, будет и зрительское голосование. Хотя в жюри и так находятся 23 человека-больших персонажей — музыкантов, продюсеров. Они все разбираются в музыке.

Интервидение-2025 впервые пройдет в РФ в Новоивановском в Одинцовском городском округе Подмосковья на стадионе Live Арена 20 сентября. На мероприятии выступят певцы от 23 государств.

