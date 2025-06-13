Продюсер Федор Бондарчук успел покинуть Иран до начала эскалации

Съемочная группа сериала «Трудно быть Богом» осталась в Иране, в то время как продюсер многосерийной киноленты и исполнитель одной из главных ролей Федор Бондарчук покинул регион до начала эскалации, сообщает ТАСС .

Вместе с Бондарчуком Иран покинула министр культуры России Ольга Любимова. Она тоже присутствовала на съемках сериала.

«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», — прокомментировал ситуацию осведомленный источник.

На данный момент неизвестно, кто снимается в сериале «Трудно быть богом». Актерский состав держится в секрете, однако известно, что Бондарчук исполнит в многоэпизодной киноленте одну из главных ролей. Съемочная группа пробудет в Иране несколько месяцев, после чего вернется в Москву, где работы будут продолжаться в кинопарке «Москино».