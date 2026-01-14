Продюсер Дворцов заявил, что проект Меладзе «Инь-Ян» нежизнеспособен

Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что музыкальная группа «Инь-Ян», достигшая пика своей популярности десятилетие назад, вряд ли когда-нибудь повторно завоюет лидирующие позиции в музыкальных чартах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что ни одна группа, потерявшая своего лидера, не способна надолго удержаться на вершине успеха.

«Группа „Инь-Ян“ — это детище Константина Меладзе, который фактически ушел из шоу-бизнеса, к тому же он уехал из России. И артисты из этого коллектива остались без путеводной звезды, а в таком положении исполнитель никому практически не нужен и не сможет быть длительное время востребован. В целом, если очень захотеть, можно в космос полететь. Но в случае с „Инь-Ян“ это маловероятно, потому что их время ушло и вряд ли ребятам удастся снова обрести былую популярность», — высказался Дворцов.

Продюсер также выразил сомнения относительно перспектив группы, даже если у них появятся новые суперхиты.

