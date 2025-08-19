Приемник Голенских Никита Моськин представил песню «Когда Бетховен умирал…» на Ветровском фестивале

Бас Никита Моськин, семнадцатилетний студент Пушкинского музыкального колледжа по классу Оперного пения принял участие в ХIV Ветровский фестивале в Загорянке . Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Первый праздник искусств на клязьминском берегу состоялся спустя месяц после безвременного ухода из жизни Анатолия Ветрова, для которого Загорянка стала местом наивысшего творческого расцвета. Ведущим фестиваля выступил близкий друг поэта, артист Московской эстрады Евгений Голенских — виртуозный конферансье, талантливый чтец и бард. Именно его «Загорянский вальс», написанный на стихи Ветрова, с той поры стал традиционным музыкальным открытием мероприятия.

На сей раз «Загорянский вальс» представил внук поэта Никита Моськин, семнадцатилетний учащийся Пушкинского музыкального колледжа, осваивающий искусство оперного пения. Его исполнение романса «Когда Бетховен умирал…» произвело на зрителей сильнейшее впечатление: глубокая музыкальная интерпретация, сила вокала и несомненная сценическая харизма.

Столичная поэтесса Наталья Ванханен назвала Никиту «будущим Шаляпиным».

Ветровский фестиваль в Загорянке представляет собой ежегодное мероприятие, зародившееся как дань уважения и способ сохранения творческого наследия поэта Анатолия Ветрова. Это уникальный праздник искусств, где в единое целое сливаются поэтическое слово, бардовская песня, классический романс, инструментальная музыка и цирковое мастерство. Его фундаментом является подлинно народный, камерный дух, создающий пространство, на котором наравне с маститыми артистами блистают юные дарования, а царит здесь атмосфера творческого единения, где стихи Ветрова и других поэтов, обретая музыкальное воплощение, служат живым мостом, соединяющим прошлое и будущее и воспевающим русскую душу, любовь к Родине и красоту человеческого таланта.