Показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» пройдет 9 мая в Красногорске

Премьерный показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по мотивам М. Шолохова подготовили АНО «Центр креативных индустрий „Новый Город“ и народный театр „Новый город“ из Красногорска, Московской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии концертного состава студии современного танца „ФлЭш дЭнс“ и русского камерного оркестра „Усадьба“. Он состоится 9 мая, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Авторы проекта решили не только прочитать «Судьбу человека», но и воплотить эту историю в жизнь через художественную форму музыкального спектакля, в котором переплетется шолоховский сюжет с подлинными историями настоящего, записанными из уст участников СВО и жителей Донбасса.

Горькая доля одного советского солдата как отражение жизни миллионов людей в нашей стране. Как зеркало всех ужасов той страшной войны и войны, которая объявлена России сейчас, через душевные переживания главного героя Андрея Соколова, который потеряв всё, сумел сохранить человечность и сердце, и через знакомство с правдой и подлинными историями настоящего героя сегодняшнего дня Вани.

За время подготовки проекта было собрано более 50 историй из первых уст от жителей, переселенцев новых территорий, участников СВО и Великой отечественной войны. Все они, так или иначе, легли в сюжет и повествование спектакля. За счет них происходит отсылка к воспоминаниям и переброска зрителей во времени. Основные символы и художественные формы, используемые в проекте, имеют метафорический характер. Например, большое количество бумаги, отражает важнейшую проблему современности — молниеносную информационную атаку тысяч различных каналов и пабликов, проверенных и непроверенных новостей, и какие последствия могут быть.

На протяжении нескольких месяцев с подростками и молодежью из Подмосковья проходили встречи, квесты и творческие мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, музыке и хореографии, где в формате диалога можно было не только услышать их мнение и видение ситуации, но и разобраться в смыслах, которые заложены в произведении. Некоторые из участников этих встреч задействованы в проекте.

«Через спектакль „Судьба человека. Первая весна“ мы хотим не просто „воспроизвести“ текст рассказа, а именно попробовать расшифровать, открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Мы считаем, что Андрей Соколов — это собирательный образ всего русского народа без времени (и тогда, и сейчас), обладающего непоколебимым характером, силой духа и бесконечной любовью к своей Родине. Все главные персонажи проецируются и переплетаются с временем настоящим, проводя недвусмысленные параллели, но помогающие более тщательно разобраться с тем, что сейчас происходит на Украине. Также для нас важно показать актуальность русской классики, русского слова именно сейчас, когда под сомнение ставится сама русская культура и её влияние на мировую цивилизацию. Мы хотим, чтобы, посмотрев спектакль, кто-то захотел перечитать произведения Михаила Шолохова. И, перечитывая произведение, вдруг наш подросток или молодой человек поймет что-то очень важное о себе самом, и о всем происходящем сейчас с нашей страной и миром. Увидев ситуацию через художественную форму — театр, возможно, наш молодой зритель сможет сделать правильные выводы», — поделился размышлениями режиссер спектакля Михаил Иванов.

Бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассах ДК «Подмосковье» сделав заявку по телефону +7 (495) 563 89 17 или написав на почту gorodamo@bk.ru.

В рамках проекта утвержден конкурс сочинений и клипов в VK на тему «Любовью жив Герой». К участию приглашаются учащиеся от 12 до 18 лет из Московской области. Сочинение по теме «Любовью жив Герой» нужно отправить в электронном виде на почту office@new-gorod.com, а клип в VK опубликовать с хештегом #СудьбаЧеловека_конкурс Конкурс проводится с 1 по 15 мая 2024 года. Подведение итогов и награждение победителей состоится на одной из музейных площадок Московской области во второй половине мая.

Проект проходит при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Общественной Палаты Московской области, Администрации городского округа Красногорск и Фонда адресной помощи «СК Развитие».

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