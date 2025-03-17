Премьера спектакля по произведениям Николая Носова пройдет в Подмосковье

В воскресенье, 30 марта, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, пройдет премьерный показ спектакля «Фантазеры», поставленного по рассказам известного детского писателя Николая Носова. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Вниманию зрителей будет представлена веселая и поучительная история о приключениях закадычных друзей — ребят, которые увлекаются выдумками, но при этом сохраняют дружбу, честность и преданность.

В дни новогодних каникул гости музея-заповедника могли увидеть небольшую часть из нового спектакля. Теперь Мелиховский театр покажет полную версию постановки.

На добрых и поучительных книгах Николая Носова выросло не одно поколение. Герои его произведений, обычные мальчишки и девчонки, умеют дружить, делать правильный выбор в трудных ситуациях, не сдаваться перед сложностями и справляться со своими страхами. Новый спектакль будет интересен не только ребятам, но и взрослым, которым постановка поможет погрузиться в атмосферу своего детства.

Начало спектакля в 12:00 (6+).

Адрес: Московская область, м. о. Чехов, с. Мелихово.

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