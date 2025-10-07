Праздник классической музыки пройдет в Мытищах

Этот коллектив, исполняющий мировую классику, давно известен жителям нашего города. Под чутким руководством талантливого музыканта и руководителя ансамбля Андрея Коптяева, музыканты вот уже три десятилетия дарят зрителям уникальные музыкальные впечатления, наполненные волшебством настоящей живой классики. Традиционно сопровождает ансамбль не только звуками клавиш, но и художественным словом концертмейстер Елена Кабаргина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.