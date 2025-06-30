Праздничный вечер для выпускников провели в парке «Крестов брод» в Шатуре

В этом году 11-класс в округе окончили более 200 ребят. 46 удостоены медалей «За особые успехи в учении». 5 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Самыми популярными предметами по выбору сдали литература и обществознание.

В праздничный вечер для выпускников звучали поздравления и напутствия от учителей и родителей.

«Желаю каждому из вас найти свою дорогу и встретить тех самых людей, которых вы сможете по-настоящему назвать своими людьми — это настоящие друзья, ваши любимые и тогда вы будете по-настоящему счастливы, я в этом уверен», — обратился к выпускникам глава м. о. Шатура Николай Прилуцкий.

На площадке праздника скучать было некогда — организаторы создали всевозможные интерактивные зоны. Выпускники мастерили трендовые украшения, рисовали, заполняли «Книгу будущего», а еще делали сотни фотографий на память, чтобы этот день надолго запомнился.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.