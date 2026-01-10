Постановка «Щелкунчика» от Татьяны Навки покорила сердца жителей Истры

сегодня в 10:04

В Истре показали ледовый спектакль Татьяны Навки и Петра Чернышева «Щелкунчик»

В подмосковной Истре на катке «Елочка» состоялось ледовое шоу «Щелкунчик» в постановке фигуристов Петра Чернышева и Татьяны Навки. Выступление было красочным, костюмы яркие, декорации изящные, а также на лед вышли звезды мирового уровня, сообщают стрингеры РИАМО.

Представление было техничным. Постановку посетила чуть ли не половина города. Жители Истры приезжали с семьями, несмотря на непогоду — снегопад и сильный мороз.

Трибуны на представлении оказались полностью заняты. Горожане, по их словам, были в восторге от выступления.

В постановке показали перепрочтение известной всем классики. Авторам удалось сохранить суть и узнаваемые образы. Однако сюжет дополнили.

Автор ледового шоу Татьяна Навка показала в постановке свой взгляд на историю. По словам двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова, в шоу поучаствовали спортсмены разного уровня. На лед вышли как начинающие фигуристы-дети, так и люди, которые сражаются на чемпионатах России. Еще на мероприятие приглашали известных ветеранов, которые уже закончили спортивную карьеру.

Суммарно в постановке участвовали 45 человек. Каждый выступал в блестящем костюме. Шоу шло 55 минут.

Посетители оценили актерскую игру и хореографию участников постановки. На мероприятие приехали и иностранцы. Их удивил масштаб выступления.

Ледовое представление провели, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2026 году Истра оказалась первым городом региона, где показали ледовое шоу «Щелкунчик». Затем артисты поехали в Химки.

Постановку авторства Навки в Истре показывают уже пять лет подряд. В 2026 году «Щелкунчик» оказался особенно красочным.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что зимой для жителей Московской области подготовили более одной тыс. спортивных и культурных мероприятий.

«Пусть зима в Подмосковье будет яркой, веселой и интересной», — пожелал он.

