Порядка 8,3 тыс человек увидели выступления команды мотофристайла в Подмосковье

В эти выходные в Королеве и Можайске состоялись выступления команды мотофристайла FMX13. Посмотреть на выступления прославленных райдеров собралось в общей сложности 8,3 тысячи зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу команда под руководством Алексея Колесникова выступила в Королеве на площади перед ЦДК им. М. И. Калинина. Посмотреть сложнейшие трюки на мотоциклах и багги пришли 4,8 тысяч жителей и гостей города.

25 мая, в воскресенье, выступления проходили на Губернаторской площади Можайска, где собрались 3,5 тысячи зрителей.

Участники команды FMX13 в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень мастерства, показав акробатические трюки на мотоциклах и сальто на багги, которое выполняют всего 4 человека в мире, среди которых самый титулованный фристайл мотокросс райдер России Алексей Колесников.

В перерывах между номерами перед публикой выступал чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Следующие выступления спортсменов состоятся 12 июня в Мытищах и 14 июня в Дмитрове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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