Порядка 350 человек посетили спектакль «А завтра была война» в Подольске

Во Дворце молодежи городского округа Подольск с 2015 года функционирует молодежная театральная студия «Созвездие». Накануне Дня памяти и скорби — 22 июня, артисты вышли к зрителям с постановкой пьесы «А завтра была война» Бориса Васильева, передает пресс-служба администрации городского округа.

Возраст участников постановки от 14 до 24 лет.

Зал собрал порядка 350 зрителей, включая подростков из трудовых бригад, воспитанников школьных лагерей и жителей муниципалитета.

Этот спектакль был представлен уже в пятый раз. Он также волнует людей, затрагивает важные для каждого из нас темы: войну, любовь, дружбу, отношения между родителями и детьми.

Постановка «А завтра была война» вызвала глубокие эмоции у зрителей благодаря ярким и волнующим выступлениям актеров. В ходе представления зрители переживали за героев и ощущали атмосферу времен Великой Отечественной войны.

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