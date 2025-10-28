«Покровка.Театр» открыл двери после масштабного ремонта

Театр на Покровке переименовали и открыли после масштабной реконструкции

После масштабного ремонта свои двери вновь открыл «Покровка.Театр», ранее известный как Театр на Покровке. Новый 35-й сезон ознаменован не только сменой названия, но и рядом существенных изменений, сообщает 360.ru .

Руководство театром перешло к новым лицам: Дмитрию Бикбаеву, занявшему пост художественного руководителя, и Алексею Родину, ставшему директором. Реконструкция позволила увеличить вместимость зала до 120 мест, сохранив при этом уютную, камерную атмосферу.

«Раньше, как и во многих театрах, здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. В этот раз мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы», — отметил Бикбаев.

Департамент культуры отметил вклад Бикбаева, присвоив ему почетное звание Деятеля культуры города Москвы.

В день торжественного открытия посетители смогли ознакомиться с обновленным пространством в ходе экскурсии, а затем насладиться комедийным детективом «В поисках театра». В планах на новый сезон — четыре премьерных показа.

