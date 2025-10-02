«Покаяться публично»: Лоза оценил идею Лазаревой* вернуться в РФ

Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что телеведущая Татьяна Лазарева* перед возвращением в Россию должна покаяться публично и признать свою вину, сообщает aif.ru .

«Лазаревой* нужно будет провести масштабную важную акцию, сделать что-то большое, чтобы ее простили. Например, поездками в зону СВО», — сказал Лоза.

По его мнению, причиной желания Лазаревой* вернуться в Россию могут быть финансовые трудности. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Лазарева* покинула территорию РФ вместе с родными. Она не раз выражала несогласие с действиями российских властей, связанными с проведением СВО. По имеющимся данным, телеведущая в настоящее время живет в Испании.

В случае приезда в Россию ей в любом случае грозит тюрьма. В конце прошлого года Второй западный окружной военный суд, действуя заочно, вынес вердикт о ее виновности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии. Основанием послужило дело об оправдании актов терроризма (согласно части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ).

* Внесена Минюстом России в список иноагентов, Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

