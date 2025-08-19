Подмосковье ждут к участию на фестивале в области информтехнологий «ITPARK FEST»

В городе Севастополь 10–11 октября пройдет ежегодный фестиваль в области информационных технологий «ITPARK FEST», мероприятие пройдет на площадке инновационного IT-кластера «IT Парк Рус». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль выступает в качестве ключевого мероприятия в сфере информационных технологий на юге России, объединяющего ведущих разработчиков, резидентов технопарка, начинающих специалистов и компании, заинтересованные в развитии IT-отрасли, формировании интеллектуальной среды и повышении популярности кластера «IT Парк Рус».

Основная тема деловой программы фестиваля: «Экспорт IT-продуктов».

В рамках нее планируются к рассмотрению актуальные вопросы экспорта и дистрибуции созданных технологий, венчурное финансирование, активная трансформация в тиражные проекты и уход от заказных разработок, а также влияние санкционной политики на развитие отрасли.

На мероприятии ждут участников из Подмосковья. По мнению организаторов, участие представителей региона в фестивале станет важным шагом в развитии межрегионального сотрудничества, а также внесет значимый вклад в процесс формирования ценности отечественных IT-решений и их продвижение на глобальном рынке.