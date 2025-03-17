Подмосковье примет участие в выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT

С 18 по 20 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо» состоится 31-я международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025. Представители Московской области примут активное участие в работе крупнейшего туристического мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства проходит в Москве вот уже более 30 лет. Это крупнейшая деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, представляющих свои продукты и услуги на российском рынке. Выставка предоставляет уникальную возможность участникам и посетителям встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров. На мероприятиях деловой программы гости узнают о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

От Подмосковья свой туристический потенциал покажут города Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов и Подольск. Кроме того, в работе выставки примет участие предприятие «Объединение гжель», представители которого расскажут о туристических возможностях их кластера. Также будут представлены объекты гостеприимства — отели Московской области. Участники расскажут о летних программах отдыха на своих территориях, проведут дегустацию местной продукции, а также посетителей стенда ждут викторины с памятными сувенирами.

В работе прошлогодней выставки приняли участие более 700 компаний из 29 стран и 58 регионов России, в рамках MITT-2024 провели 25 деловых мероприятий. Экспозиции выставки посетили свыше 16 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.