Победителей всероссийского фестиваля «Театральная планета» наградили в Шатуре

В этом году он начал работать в новом статусе: фестиваль стал всероссийским. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья, Саратовской области и Кургана. В течение четырех дней коллективы показали на сцене более 14 спектаклей и 9 литературно-музыкальных композиций, такие как «По щучьему велению», «Завтра была война», «Бесы», «Чудо святого Антония».

«Очень сильные коллективы, очень сильные работы. Несмотря на то, что спектакли от часа до полутора в основном шли, такая, казалось бы, длинная история, и мы смотрели по 4-5 спектаклей в день — нисколько это не утомительно, наоборот. И уникальность этого фестиваля в том, что лаборатория режиссерская, то есть мы здесь и сейчас можем разобрать вместе с режиссерами и художественными руководителями этот спектакль, коррективы внести, что крайне полезно», — поделился впечатления о фестивале автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.

Кроме спектаклей, в программе «Театральной планеты» была обучающая составляющая — это мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластической выразительности. То, чему научились, ребята продемонстрировали в «Театральном поединке». Он прошел в завершающий день фестиваля.

На церемонии закрытия наградили лучшие театральные коллективы. Детский театр «Коляда» стал дипломантом третьей степени. Театральная студия «Фантазия» стала обладателем диплома первой степени за спектакль «Приключения Буратино». В нем задействовано 60 актеров. Постановка получилась яркой и веселой. Второй спектакль коллектива из Рошаля — «А зори здесь тихие» — трогает до глубины души. Работа стала лауреатом второй степени.

«Очень много всяких интересных идей, задумок. Мы туда сделали теневой театр. Вы знаете, самая большая, наверное, награда, это когда мы показывали премьеру этого спектакля, а показывали мы его подросткам 14-15, и дети встали, и мальчишки ревели. Это, наверное, самая лучшая оценка, потому что если мы зацепили детей, то ради этого стоили делать, творить», — рассказала Евгения Бочкова организатор всероссийского фестиваля «Театральная планета»

Гран-при всероссийского фестиваля жюри присудило театральной студии «Коллаж» из Подольска за спектакль «Бесы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.