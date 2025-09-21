Победа Дык Фука из Вьетнама на «Интервидении» сделала его популярным
Победа на музыкальном конкурсе «Интервидение» в России вызвала шок. Это крупный шаг в карьере, рассказал занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук, сообщает РИА Новости.
Певец добавил, что выигрыш — большая честь для него. Он и подумать не мог, что победит в столь крупном конкурсе.
Дык Фук порадовался, что у него появилось большое количество фанатов, благодаря конкурсу. Он считает участие и победу в мероприятии большим шагом в карьере.
Выигранные деньги Дык Фук собирается потратить на запись новых песен. На часть средств певец отпразднует выигрыш вместе с членами своей команды.
«Интервидение» прошло 20 сентября в Подмосковье. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов). В жюри от РФ отправился народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.