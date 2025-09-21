Победа Дык Фука из Вьетнама на «Интервидении» сделала его популярным

сегодня в 07:32

Победитель из Вьетнама Дык Фук шокирован 1-м местом на «Интервидении»

Победа на музыкальном конкурсе «Интервидение» в России вызвала шок. Это крупный шаг в карьере, рассказал занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук, сообщает РИА Новости .

Певец добавил, что выигрыш — большая честь для него. Он и подумать не мог, что победит в столь крупном конкурсе.

Дык Фук порадовался, что у него появилось большое количество фанатов, благодаря конкурсу. Он считает участие и победу в мероприятии большим шагом в карьере.

Выигранные деньги Дык Фук собирается потратить на запись новых песен. На часть средств певец отпразднует выигрыш вместе с членами своей команды.

«Интервидение» прошло 20 сентября в Подмосковье. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов). В жюри от РФ отправился народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко.

