Певица Валерия ответила на вопрос о завершении карьеры
Народная артистка России Валерия (Валерия Парфилова) ответила на вопросы журналистов, касающиеся времени завершении карьеры, сообщает РИА Новости.
По словам певицы, пока что она не планирует уходить со сцены. В ближайшее время она будет продолжать петь.
«Пока нужна, буду на сцене. Пока мне нравится мое отражение в зеркале — буду петь», — заявила певица журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Лариса Долина не покинет сцену на фоне скандалов и критики.
