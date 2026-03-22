Певица Валерия ответила на вопрос о завершении карьеры

Культура

Народная артистка России Валерия (Валерия Парфилова) ответила на вопросы журналистов, касающиеся времени завершении карьеры, сообщает РИА Новости.

По словам певицы, пока что она не планирует уходить со сцены. В ближайшее время она будет продолжать петь.

«Пока нужна, буду на сцене. Пока мне нравится мое отражение в зеркале — буду петь», — заявила певица журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Лариса Долина не покинет сцену на фоне скандалов и критики.

