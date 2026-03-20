«Это же бред!»: Пригожин заявил, что Долина не уйдет со сцены

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Лариса Долина не покинет сцену на фоне скандалов и критики. Он также назвал справедливым ее желание вернуть деньги, похищенные мошенниками, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во время джазового фестиваля в Петербурге часть зрителей покинула зал при появлении Ларисы Долиной на сцене. Инцидент вызвал обсуждение в профессиональной среде.

Иосиф Пригожин заявил, что вокруг ситуации с певицей многие пытаются создать дополнительный информационный повод.

«Мне так смешно наблюдать, как даже некоторые звездные коллеги пытаются себя пропиарить, высказав свое негодование по поводу того, как сильно пала в их глазах Лариса Долина. Все на нее набрасываются, хотя она, если мне не изменяет память, уже принесла свои извинения, отдала ключи новой владелице квартиры. Теперь всех не устраивает то, что она пытается вернуть деньги у мошенников, которые обманным путем похитили у нее. Любой человек на ее месте делал бы то же самое. Но в глазах других она просто пытается вновь нажиться. Это же бред!» — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что подобные скандалы не заставят артистку завершить карьеру.

«Артисты — это стойкие люди, которые проходят многое. Даже если в зрительном зале останется один человек, то артист будет петь и выступать для него», — заключил он.

