Певица Слава планирует судиться с сорвавшими выступление поклонницами

Певица Слава (Анастасия Сланевская) планирует судиться с сорвавшими концерт поклонницами. Из-за поведения фанаток у артистки произошла истерика, сообщает « Звездач ».

Фанатки начали предъявлять претензии Славе во время выступления. Одну из посетительниц концерта, вышедшую на сцену, спустили с нее.

Сланевская отметила, что планирует судиться с фанатками. По мнению артистки, женщина выбежала на сцену и испортила концерт как певице, так и другим пришедшим людям.

Слава подчеркнула, что готовит разбирательство. У артистки есть фото и видео с инцидентом.

На опубликованной записи фанатка выбежала на сцену. К ней подошел, предположительно, охранник и планировал вывести ее. Женщина вырывалась из его рук. Тогда ее подвели к краю и спустили на пол.

