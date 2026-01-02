Петросян не стал давать новогодние корпоративы за большие гонорары

Кирилл Каллиников

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Комик Евгений Петросян не стал выступать на новогодних корпоративах. Он отказался даже от предложения дать концерт за 10 млн руб, сообщает Mash.

80-летнему артисту предлагали разные варианты выступлений, но он не согласился. Гонорары обсуждались весьма большие. 

Петросян не хочет тратить свое время на проекты, которые его не интересуют. Корпоративы как раз и являются таким занятием. 

Комик выступает, преимущественно, на локальных мероприятиях. Однако, в честь 80-летия, готов дать сольный концерт в Кремлевском дворце.  В свободное время Петросян предпочитает проводить время с семьей и следить за здоровьем. 

