Петросян не стал давать новогодние корпоративы за большие гонорары

Комик Евгений Петросян не стал выступать на новогодних корпоративах. Он отказался даже от предложения дать концерт за 10 млн руб, сообщает Mash .

80-летнему артисту предлагали разные варианты выступлений, но он не согласился. Гонорары обсуждались весьма большие.

Петросян не хочет тратить свое время на проекты, которые его не интересуют. Корпоративы как раз и являются таким занятием.

Комик выступает, преимущественно, на локальных мероприятиях. Однако, в честь 80-летия, готов дать сольный концерт в Кремлевском дворце. В свободное время Петросян предпочитает проводить время с семьей и следить за здоровьем.

