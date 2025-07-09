«Петербург вдохновляет»: аккордеонист Дранга рассказал о своем творчестве

Заслуженный артист России, композитор и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга поделился секретами вдохновения. По его словам, творческий человек может всю жизнь искать себя, а Санкт-Петербург действует на него особенно вдохновляюще, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Музыка нам не принадлежит. Каждый композитор, художник, писатель — человек творческой профессии — знает это. Мы просто заимствуем, берем, ретранслируем… Где музыке удобнее просочиться, оттуда она и приходит», — поделился с журналистами музыкант.

Отвечая на вопрос о секрете семейного счастья своих родителей, он сказал о любви и взаимном уважении, а музыку назвал смыслом жизни.

8 июля в концертном зале «Октябрьский» в Северной столице прошел концерт ко Дню семьи, любви и верности. Петр Дранга стал одним из его хедлайнеров.