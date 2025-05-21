Персонажи первого советского кукольного театра выставлены в Сергиевом Посаде

Авторы необычных Петрушек семья художников-кукольников Ниной Яковлевной и Иваном Семёновичем Ефимовых. В 1916–1917 годах они создали первый советский кукольный театр — народный театр «Петрушки». Кукла Петрушка существовала и до той поры, она была больше ярмарочной забавой. А Петрушка Ефимовых отличался своей подвижностью, кроме того, он был просветителем: читал стихи, басни, рассказывал сказки Андерсена. Это был принципиально новый подход к роли народной игрушки.

Семья кукольников Ефимовых тесно связана с Сергиевым Посадом. В районе поселка Красюковка они давали представления. Одно из таких состоялось 28 августа 1922 года и называлось «Гномы». Куклы были очень похожи на Петрушку. Они также представлены на выставке. В письме к сыну Нина Симонович-Ефимова писала: «Пишу из Троице-Сергия, куда мы приехали „отдыхать“, но на нас навьючили 20 спектаклей в 12 дней, значит, каждый день больше одного раза…»

Почему с новым популярным театром Ефимовы приехали в Сергиевский посад? Оказывается, здесь, в семье Фаворских, жила мама Нины Симонович, известный педагог дошкольного воспитания Аделаида Симонович. К матери, в дом на Кооперативной улице, художница с мужем приезжали часто. Знаменитый философ отец Павел Флоренский вспоминал о театре Ефимовых как об особом очаге тепла. Он называл его «окном в фантастический мир детства».

Выставка «Искусство. Ополчение. Война» продлится в краеведческом корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника до декабря.

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